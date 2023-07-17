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الإمارات

سفيرة الإمارات لدى مصر تشارك في منتدى «الطريق إلى COP28»

سفيرة الإمارات لدى مصر تشارك في منتدى «الطريق إلى COP28»
18 يوليو 2023 01:35

القاهرة (وام)

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 شاركت مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، في فعاليات الدورة الثانية من منتدى «#المجتمع_الأخضر»، والذي نظمته اليوم مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر، بالتعاون مع سفارة الدولة في القاهرة من خلال جلسة تحت عنوان «الطريق إلى COP28#... الإمارات العربية المتحدة ودور رائد في التنمية المستدامة».
واستهلت السفيرة الكعبي كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم هذا المنتدى، وعلى اختيار الدولة كضيف شرف لهذه الدورة، مشيرة إلى رؤية دولة الإمارات في دفع وتفعيل اتفاقيات العمل المناخي، ولا سيما خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في نوفمبر المقبل. وقالت في هذا الصدد «إن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الجهود وإحراز تقدم ملموس في مواجهة التداعيات الخطيرة لظاهرة التغير المناخي والتحول نحو المجتمع الأخضر ودعم مشاريع الطاقة النظيفة».
وأضافت: «تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في ملف الاستدامة، وكانت أول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وأول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاقية باريس للمناخ، وتلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد، وقد قدمت نموذجاً رائداً في طرح المبادرات المبتكرة على صعيد الاستدامة ومكافحة التغير المناخي، ولا سيما من خلال استثمارها في مشروعات الطاقة المتجددة في عدد من الدول». وتابعت سعادتها: «تأتي الاتفاقية الموقعة بين دولة الإمارات ومصر لتنفيذ أكبر محطة طاقة رياح في العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 10 غيغاوات بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار امتداداً للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين وفي إطار التعاون في مجال الطاقة النظيفة».

الإمارات
مصر
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كوب 28
مريم الكعبي
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