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«قضاء أبوظبي» تطلع على طلبات القيد لـ 20 خبيراً

«قضاء أبوظبي» تطلع على طلبات القيد لـ 20 خبيراً
18 يوليو 2023 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلعت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات القيد بجدول الخبراء لـ 20 خبيراً في مختلف التخصصات، وقررت إخضاعهم لبرنامج التأهيل الأساسي للخبراء، والمعد من قبل أكاديمية أبوظبي القضائية، على أن يكون اجتياز البرنامج شرطاً لقبولهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على شكوى واحدة ضد خبير، واتخذت بشأنها القرار المناسب.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي - قاضي بمحكمة العين، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.

أبوظبي
قضاء أبوظبي
أكاديمية أبوظبي القضائية
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