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عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية التونسي

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية التونسي
17 يوليو 2023 22:17

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم الاثنين في أبوظبي، معالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية، وسبل تعميق أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة معالي نبيل عمار، مؤكدا على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وتونس.
كما أكد سموه، وقوف دولة الإمارات إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها الشقيق، وحرصها على تعزيز الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين واستثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في القطاعات كافة.
وأعرب سموه عن تمنياته للجمهورية التونسية وشعبها الاستقرار والازدهار والتنمية.

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من جانبه، أكد معالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال اللقاء، اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وتطلع بلاده إلى تنمية التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في عدة مجالات.
حضر اللقاء، معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
تونس
وزير الخارجية
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