خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع بلغيلم السكني بقيمة 8 مليارات درهم

أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع بلغيلم السكني المتكامل، والذي يقع شمال شرق جزيرة ياس.

وتشرف شركة الدار العقارية «الدار»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، على تطوير المشروع الذي تبلغ قيمته التطويرية 8 مليارات درهم، في إطار جهود حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات مستدامة ومتكاملة تعزز رفاه المواطن الإماراتي، وفقاً لما ذكره مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني.

وأضاف المكتب «سيوفر مشروع بلغيلم، الذي سيتم الانتهاء منه عام 2026، 1.743 فيلا سكنية، ضمن مجتمع حيوي يضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية الحديثة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري، ويعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات».

واطّلع سموّه، خلال مراسم إطلاق المشروع، على أبرز التصاميم والمخططات التي يتضمنها المشروع والتي تضم خيارات من الوحدات السكنية عالية الجودة تناسب احتياجات الأسر المواطنة، ومجموعة مرافق متكاملة من المدارس والمساجد ومتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مركز للفروسية ومراكز رياضية ومساحات خارجية واسعة من الحدائق المجتمعية والملاعب والمتنزهات.

رافق سموّه، خلال تدشين المشروع، كلّ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة السياحة والثقافة، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية.

تنفيذاً لرؤية حكومة أبوظبي في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير المساكن المناسبة للمواطنين في المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها من قبل المطورين العقاريين المعتمدين، يسمح هذا المشروع للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان، استخدام القروض لشراء فيلا سكنية بالمشروع، وبما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وملاءتهم المالية، حيث بإمكانهم الاختيار من فلل تتألف من ثلاث إلى ست غرف نوم، وذلك ضمن مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية المختلفة التي تناسب أذواقهم.

لتسهيل الإجراءات على المواطنين، ستقوم هيئة أبوظبي للإسكان بإرسال إشعار للدفعة الأولى من المواطنين المستوفين للشروط، لتقوم بعد ذلك شركة الدار بالتواصل معهم، ودعوة الراغبين منهم للاطلاع على الخيارات المتاحة من الفلل لاستكمال عملية الشراء.

بهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «إن توجيهات القيادية الرشيدة المتواصلة بمنح الأولوية لتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وفي مقدمتها تلبية احتياجاتهم السكنية، وتوفير عدد أكبر من المنافع السكنية، بخيارات متعددة تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم، هي خريطة طريق هيئة أبوظبي للإسكان، التي تعمل على إطلاق مشاريع إسكانية جديدة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص. وتأتي هذه الشراكة مع (الدار العقارية)؛ بهدف توفير مزيد من الفلل السكنية للمواطنين، بخيارات جديدة، تُسهم في زيادة نسبة تملك المواطنين من المساكن وتقليل فترة انتظارهم للحصول عليها».

بدوره، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة السياحة والثقافة، رئيس مجلس إدارة «الدار العقارية»: «بصفتنا شريكاً استراتيجياً لحكومة أبوظبي، فإننا نتطلع قدماً نحو توظيف ما نمتلكه من خبرات كبيرة ومعرفة واسعة لتطوير مجتمعات مستدامة ومتكاملة، وذلك في سبيل إنجاح هذه الخطة الطموحة التي تلبي احتياجات المواطنين وتكفل لأسرهم الاستقرار والرفاه الاجتماعي، وتهدف في مجملها إلى تحقيق سعادة المجتمع».