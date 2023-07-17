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السويد تقدّم خطة لإعادة إعمار أوكرانيا

آثار قصف في باخموت
17 يوليو 2023 20:25

قدّمت الحكومة السويدية، اليوم الاثنين، خطّةً على عدة سنوات لمساعدة وإعادة إعمار أوكرانيا، بقيمة ستة مليارات كرونة أي ما يعادل نحو 522 مليون يورو، بهدف انضمام كييف في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلن يوهان فورسيل وزير التجارة الخارجية والمساعدات الدولية، خلال مؤتمر صحفي، أن 6 مليارات كرونة ستمنح لأوكرانيا في إطار «استراتيجية تاريخية».
وستكون أوكرانيا هذا العام الدولة الأولى المستفيدة من المساعدات السويدية.
وقال فورسيل، إن هذا المبلغ لا يشكلّ سوى مبلغ أولي والمبلغ النهائي سيرتفع تدريجياً.
والهدف هو استعمال هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف فورسيل «طموحنا ليس أن نعيد إعمار ما كان موجودًا بل بناء شيء جديد... أكثر خضرة»، مشيراً إلى أنّ هذه كانت رغبة أوكرانيا أيضاً.
وستستثمر الأموال في البنى التحتية، كالمرافق الصحية والتعليمية. كما سيتم تعزيز وصول أوكرانيا إلى الطاقة المتجددة من خلال هذه الاستراتيجية.
الفكرة هي أيضاً تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، إنما في الداخل الأوكراني كذلك من خلال تحفيز ريادة الأعمال ومحاربة الفساد والعمل من أجل مزيد من الشفافية.
منذ بداية الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، أعلنت السويد عن 4.7 مليار كرونة للمساعدة المدنية والإنسانية إلى كييف، بالإضافة إلى نحو 17 مليار كرونة للمساعدات العسكرية.

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المصدر: وكالات
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إعادة إعمار أوكرانيا
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