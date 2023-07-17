الثلاثاء 18 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

برعاية منصور بن زايد.. انطلاق فعاليات مهرجان ليوا للرطب

برعاية منصور بن زايد.. انطلاق فعاليات مهرجان ليوا للرطب
17 يوليو 2023 20:23

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، انطلقت، مساء اليوم الاثنين، مسابقات وفعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان ليوا للرطب، التي تستمر لغاية 30 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن انطلاق مهرجان ليوا للرطب يأتي احتفاءً بموسم جني الرطب في دولة الإمارات، حيث شهد اليوم الأول منافسات واسعة من مزارعي النخيل وحضور كبير من الزوار.

وأوضح أن مسابقات المهرجان تتوزع على النحو التالي: "11 مسابقة لمزاينات الرطب (الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، أكبر عذج، مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين) و7 مسابقات للفواكه (الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار) و3 فئات ضمن مسابقة المزرعة النموذجية (المحاضر الغربية والمحاضر الشرقية ومدن الظفرة) ومسابقة أجمل مخرافة ومسابقة أجمل مجسم تراثي".

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون ملك البحرين في وفاة راشد بن صباح بن حمود

وقال إن المهرجان يستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة مساءً ولغاية العاشرة مساءً، إذ يشهد العديد من الفعاليات والمسابقات الشيقة، إلى جانب السوق الشعبي الذي يضم عشرات المحال المتنوعة، وأجنحة الجهات الوطنية الداعمة والمشاركة، وعربات الطعام المتنقلة، وورش الأطفال، والمسابقات الشعبية المتنوعة.
وضمن مسابقات وفعاليات اليوم الأول، بدأت لجنة تحكيم مزاينة الرطب استلام مشاركات مسابقة "رطب الدباس"، إذ سيتم الإعلان عن النتائج مساء غدٍ، بعد قيام لجنة التحكيم بتقييم الرطب في موقع المزاينة وزيارة المزارع المشاركة للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة.

كما تم تسجيل المزارع المشاركة في مسابقة المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث (المحاضر الغربية، المحاضر الشرقية، مدن الظفرة)، وكذلك بدء استلام مشاركات مسابقة أجمل مجسم تراثي، إذ سيتم الإعلان عن النتائج في ختام المهرجان.

المصدر: وام
منصور بن زايد
معرض مهرجان ليوا للرطب
آخر الأخبار
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
اليوم 21:00
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
دنيا
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
اليوم 20:31
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
الرياضي
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
اليوم 20:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 20:29
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©