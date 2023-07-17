طقس الإمارات المتوقع غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:14 والمد الثاني عند الساعة 01:18 والجزر الأول عند الساعة 08:15 والجزر الثاني عند الساعة 19:05.

بحر عمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند الساعة 21:34 والجزر الأول عند الساعة 16:45 والجزر الثاني عند الساعة 04:36.