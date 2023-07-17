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"مفاجآت صيف دبي" تقدم عروضاً ترفيهية وخصومات للعائلات والأطفال

"مفاجآت صيف دبي"
17 يوليو 2023 16:05

يواصل مهرجان "مفاجآت صيف دبي" فعالياته التي تمتد67 يوماً  ليقدم مجموعة من العروض الترفيهية والخصومات للعائلات والأطفال خلال العطلة المدرسية في أفضل الوجهات الترفيهية ومراكز التسوق والمطاعم والفنادق في المدينة.

وتتضمن فعاليات المهرجان - الذي تشرف على تنظيمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة -  العديد من العروض الخاصة والحفلات الفنية  الحية والتذاكر المجانية للعائلات.

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وتقدم مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي خصومات تصل إلى 75% خلال "مفاجآت صيف دبي"  للمتسوقين وتستضيف مجموعة من العروض الترفيهية الحية  للعائلات وغيرها من الأنشطة الجديدة والفعاليات الممتعة.

وتلقى "مفاجآت صيف دبي" دعماً من الراعي الرئيسي "بطاقة ماستركارد راك بنك" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا" و"السيف" ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني وبلوواترز وسيتي ووك وطيران الإمارات وإينوك واتصالات وماجد الفطيم "مول الإمارات" "سيتي سنتر مردف" "سيتي سنتر ديرة" ونخيل مولز "ابن بطوطة مول" "نخيل مول" "سوق التنين 2" و "بالم ويست بييتش" و"ذا فيو" و"ذا بييتش" وذا أوتلت فيليدج.

 

المصدر: وام
مفاجآت صيف دبي
الصيف
دبي
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