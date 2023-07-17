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رئيس الدولة ورئيس وزراء اليابان يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم

رئيس الدولة ورئيس وزراء اليابان يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم
17 يوليو 2023 15:30

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة، اليوم الاثنين، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنويع مجالاتها.

   
فقد تبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومعالي إيسوزاكي يوشيهيكو نائب رئيس ديوان مجلس الوزراء الياباني ست مذكرات تفاهم واتفاقات، خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي، تضمنت التالي:
- مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات ووزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك اليابانية.
- مذكرة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية.
- مذكرة للتعاون بين وزارة التربية والتعليم الإماراتية ونظيرتها وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية.
- مذكرة بشأن الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية بين وكالة الإمارات للفضاء ومكتب مجلس الوزراء الياباني ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
-إعلان نوايا مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان بشأن إنشاء برنامج مسرعات لأمن الطاقة والصناعة.
- بيان مشترك بشأن العمل المناخي.  

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كما أعلن البلدان، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان للدولة، عن توقيع حوالي 23 مذكرة واتفاقية بين العديد من الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في البلدين تضمنت قطاعات الاستدامة والطاقة المتجددة والصحة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا والبيئة إلى جانب النقل والبنية التحتية والصناعة وغيرها من المجالات الحيوية.

المصدر: وام
اليابان
فوميو كيشيدا
اتفاقيات
الإمارات
محمد بن زايد
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