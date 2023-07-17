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فعاليات "مهرجان الصيف" في "ع البحر" بكورنيش أبوظبي

فعاليات "مهرجان الصيف" في "ع البحر" بكورنيش أبوظبي
17 يوليو 2023 15:20

 تنظم بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، فعاليات "مهرجان الصيف" في منطقة "ع البحر" على كورنيش أبوظبي لمدة 10 أيام متتالية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونادي أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية.
  

يأتي المهرجان ضمن اهتمام البلدية بتنظيم فعاليات وبرامج ترفيهية وتثقيفية متنوعة لإسعاد جميع أفراد العائلة وتمتعهم بالأجواء الصيفية في المرافق المجتمعية التابعة للبلدية، حيث يستقبل المهرجان الجمهور يومياً خلال فترة التنظيم من الساعة 04:00 عصراً وحتى 11:00 مساءً.
   

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ويضم المهرجان العديد من الفعاليات الترفيهية والورش والأنشطة التفاعلية التي تناسب كافة أفراد العائلة وتتماشى مع اهتماماتهم وتواكب تطلعاتهم، حيث يضم 12 كشكاً تحتوي على أطعمة ومشروبات ومنتجات متنوعة تلبي كافة الأذواق، كما يمكن للجمهور الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الصيفية والألعاب الرياضية الشاطئية وورش المنقذ الصغير وورش الرسم على الرمال، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والمسابقات التثقيفية التي يتم تنظيمها يومياً على مسرح المهرجان وتناسب كافة الأعمار.

المصدر: وام
كورنيش أبوظبي
الصين
ع البحر
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