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شرطة أبوظبي تدعو أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية

شرطة أبوظبي تدعو أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية
17 يوليو 2023 09:42

دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى متابعة الأبناء خلال فترة الإجازة الصيفية ضمن حملة "صيف بأمان"، داعية إلى عدم الانشغال عنهم مؤكدةً على ضرورة حمايتهم من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وأكدت على ضرورة حماية الأبناء من حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية، واستغلال الشبكات الاجرامية لهم في ترويج المخدرات عبر إرسال الرسائل العشوائية في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحوي صوراً ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات.

وحذرت من الاشتراك أو شراء الألعاب الالكترونية عبر مواقع الإنترنت وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكون صاحبها عرضة للاحتيال والقرصنة ما يؤدي الى خصم مبالغ شهرية منها، داعيةً إلى عدم التعامل مع الروابط المغرية والمتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

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وحثت أفراد المجتمع على اليقظة في التعامل مع مواقع الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقون والتي قد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب مما يشكل ضغطًا على الآباء إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان.

وأوضحت أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات "الأمنية والمجتمعية والمرورية" وتعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 "AMAN2626" أو بواسطة الرسائل النصية على الرقم "2828" أو عبر البريد الالكتروني "aman@adpolice.gov.ae" أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

المصدر: وام
الجرائم الإلكترونية
شرطة أبوظبي
الأطفال
الألعاب الإلكترونية
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