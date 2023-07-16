مكتوم بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة آمنة الفلاسي

دبي(الاتحاد)

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى آمنة سالم الفلاسي، والدة منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. وكان في استقبال سموه، لدى وصوله إلى مجلس العزاء في دبي أمس، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعلي غانم المري، وأنجال الفقيدة محمد، وأحمد، وخالد، وسالم غانم المرّي، حيث أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.