نهيان بن مبارك يعزي في وفاة آمنة الفلاسي

دبي (وام)

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، التعازي في وفاة آمنة سالم بوخريص الفلاسي، والدة كل من محمد وأحمد وخالد وسالم وعيسى غانم غانم المري.

كما قدم واجب العزاء بمجلس العزاء في منطقة الوصل بدبي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي محمد صالح بن بدوة الدرمكي.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن صادق تعازيه لأسرة وذي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.