«الاستشاري للمرضى» يناقش تطوير خدمات مراكز طب الأسنان

دبي (الاتحاد)

عقدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الجلسة السابعة من جلسات المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم في مركز خورفكان التخصصي لطب الأسنان، بهدف استعراض خدمات طب الأسنان في المؤسسة، والاستماع إلى المبادرات التي تسهم في تحسين تجربة المريض وتعمل على تعزيز مواعيد الأسنان، وتسهم في إيجاد الحلول المستدامة وبحث مجالات التحسين المختلفة، إلى جانب التطرق إلى المعمل المركزي الرقمي، حيث تضمنت الجلسة استعراض نبذة عن خدمات طب الأسنان والمبادرات المجتمعية، كما تم عقد جلسة حوارية وجولة ميدانية، وشهدت استعراض عدد من المقترحات والمبادرات النوعية التي تقدم بها أعضاء المجلس.

في بداية الجلسة، جرى الترحيب بأعضاء المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم، وتم استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بخدمات طب الأسنان، وسبل مواصلة تحسينها، بما يلبي طموحات المؤسسة، وينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى تحسين تجربة متعامليها، حيث تم التأكيد على أهمية دور مجلس المرضى وعائلاتهم في تطوير منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها، والارتقاء بجودتها، بما يفوق توقعات المتعاملين، إلى جانب تحقيق الأهداف المرجوة من خلال المقترحات والمبادرات التي يقدمونها، وبما يواكب توجهات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وينسجم مع استراتيجيتها الشمولية الرامية إلى توفير أعلى معايير الخدمات الصحية في مختلف منشآتها الصحية.

من جانبها، قدمت الدكتورة هيفاء هناوي، مدير إدارة خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، شرحاً مفصلاً عن إدارة طب الأسنان والأقسام التابعة لها، مع عرض قنوات تقديم الخدمة في المراكز الثمانية التخصصية لطب الأسنان.

وتطرقت الدكتورة هيفاء هناوي إلى الخطط المستقبلية لخدمات طب الأسنان التي تستهدف توسيع خدمات الاختصاص بطب الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل الكادر الوظيفي لطب الأسنان من خلال ساعات تدريبية تتناسب مع احتياجاتهم.