طوكيو.. وجهة السياحة العائلية

نسرين درزي (أبوظبي)

مع انفتاح دولة الإمارات على الحضارة الآسيوية من مختلف القطاعات الحيوية، وتسهيلات الخطوط الجوية الوطنية للوصول مباشرة إلى طوكيو، باتت السياحة على أرض العاصمة اليابانية المتوهجة، فرصة للاستكشاف والمتعة، لاسيما للعائلات، ويكفي زيارة أي من أقاليمها عبر مطار طوكيو الذي يستغرق الوصول إليه 10 ساعات من أبوظبي، للتعرف إلى الوجه الأخضر لليابان ومعالمها الآسرة ومرافقها البديعة، فلطالما اعتُبر السفر إلى اليابان تجربة جديدة مليئة بعوامل التشويق والإبهار، لما تتمتع به من تقدم على أكثر من صعيد.

مهما كانت الغاية من السفر إلى اليابان، هذا البلد الأرخبيلي، فإنه من اليسير التوجه إلى مرافق الجذب الترفيهي فيه، والتي تلامس القمم في أحدث التقنيات ومشاهد التكامل الإبداعي التي تتألق فيها اليابان من ناحية الأفكار وأساليب العرض ومواكبة الأفضل والأكثر جذباً لأفراد الأسرة.

تحتل مدينة «ديزني لاند»، الواقعة ضمن متنزه «ديزني سي» بطوكيو، المركز الأول بين المرافق الترفيهية الأكثر استقطاباً للسياح في البلاد، لاسيما أنها تستهدف فئات عمرية مختلفة وتجذب اهتمامات أفراد الأسرة، حيث تتاح أدوات المرح، وأجمل ما في الأمر القيام بجولة تحفز الأدرينالين عبر ألعاب الركوب شديدة السرعة، وعند زيارة المدينة لا بد من الاطلاع على «لاند بارك» و«سي بارك»، وهما من أرقى متنزهات آسيا، وفيهما 7 مواقع ترفيه لكل منها طابعها الخاص، ويمكن للعائلة أن تختار مسار جولتها بالتنقل بين الفقرات المتنوعة، كما أنه من اليسير الاستمتاع بمزايا الواجهة البحرية التي تقدم أجواءً فريدة وسط استعراضات مذهلة، وللوصول إلى الموقع يمكن أخذ الحافلة من محطة «أوراياس» على خط «موساشينو» الموازي لخط مترو طوكيو، والذي يستغرق 25 دقيقة من وسط البلد.

متنزه «سانريو بيورولاند»

من داخل العاصمة طوكيو، يُعتبر متنزه «سانريو بيورولاند» الخيار الأنسب للتجول بقصد الاستجمام من دون قطع مسافات طويلة، وهو يجذب سنوياً أكثر من 1.5 مليون زائر، ومنذ افتتاحه عام 1990 يحظى بإضافات على أقسامه الواسعة، ويحتضن مسرحيات موسيقية ومطاعم ومواقع إثارة وجولات تعريفية مختلفة، مع وجود الشخصيات الكرتونية الشهيرة، مثل «هالو كيتي» و«ماي ميلودي» و«سينامورول»، والتي تجذب الكثير من الزوار الأجانب نظراً لشعبيتها على مستوى العالم، ممن يستمتعون يومياً بالعروض النارية التي يشهدها الموقع.

«حديقة الأفلام»

حديقة الأفلام في طوكيو، معلم سياحي لا بد من زيارته لكل عشاق أفلام هوليوود، فهناك تتاح فرصة التجول في شارع هوليوود - الحلم، داخل استوديوهات الأفلام وقاعات التصوير من الطراز العالمي، وأجمل ما في المكان أنه يحتوي على مواقع معمارية أعيد بناؤها لأفلام تعود لحقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، مع الاستمتاع بالعروض المباشرة وما تتركه في النفس من شعور الاندماج في مواقع التصوير، والوصول إلى الحديقة لا يستغرق أكثر من 5 دقائق سيراً على الأقدام من محطة «يونيفيرسال سيتي» على خط القطار «يوميساك».

متحف «البيسبول»

من الأفكار المشوقة لمشجعي الألعاب التنافسية، يحظى المسافرون إلى اليابان بمتعة التعرف إلى أصول الكثير من الرياضات، وتعتبر مباريات «البيسبول» التي تقام طوال العام في قُبة طوكيو، أول ملعب مغطى في اليابان، من أكثر الألعاب جذباً للمشاهدين، لاسيما أن طريقة التشجيع الشهيرة للشعب الياباني تستحق المتابعة من داخل القبة التي تتسع ل 55 ألف متفرج، وبالحديث عن متحف «البيسبول» الملحق بالملعب، فهو يوفر التعرف إلى تاريخ هذه الرياضة في اليابان، والعلاقة بين «البيسبول» الياباني والأميركي.

ثقافة «وافو»

ترجع أصول الثقافة اليابانية إلى آلاف السنين، حيث استفادت على مر العصور من تقاليد البلدان المجاورة ومزجها في العادات المحلية المحافظ عليها حتى اليوم، ويُعرف الطراز الياباني بثقافة «وافو» المعروفة عالمياً بتركيزها على الاسترخاء وجماليات الطبيعة والمواقع التاريخية وكل ما يحتاج إليه السكان والزوار من عناصر تدعم الشعور بالتفاؤل والراحة.

«آربان دوك»

عالم الأطفال «كيدزينيا»، والذي يحتل حيزاً مهماً من مراكز التثقيف الإبداعي لصغار السن، هو أكثر وجهة استقطاب في منطقة آربان دوك التي تبعد 10 دقائق سيراً على الأقدام من محطة تويوسو، وهنا يمكن للصغار بين عمر سنتين و12 سنة، الاطلاع على مهن المستقبل المفضلة لديهم والتعرف إلى النظام الاجتماعي من حولهم بتشويق واستمتاع، وذلك عبر الاختيار بين 70 قطاعاً مختلفاً، مثل المصارف والمستشفيات والإعلام والمطاعم، والتي تتميز مبانيها بالمظهر الجذاب وبالضخامة التي تشبه إلى حد بعيد حجم المباني الحقيقية لمراكز الأعمال.

ويتاح للأهالي داخل «كيدزينيا طوكيو» مشاهدة بيئة العمل التي يوجد بداخلها الأبناء من خلال شاشات مراقبة، مع الاطلاع على كيفية تقاضيهم لأجورهم عن أتعابهم، وكذلك ادخار الأموال من خلال المصارف أو سحبها من الصراف الآلي.

بين البحر والجبال

اليابان بلد محاط بالبحر، وتشكل الجبال 60% من مساحته، وهي تحتل النصيب الأكبر من المناظر الطبيعية الممتدة من الشمال إلى الجنوب، أما فصوله الأربعة، فيتميز كل منها برونق خاص، حيث تزهر النباتات بألوان تفوق الوصف وتطبع الأماكن بطابعها الحيوي، وهنا تتاح للعائلات فرصة الاستمتاع بقضاء الوقت وسط المساحات الخضراء الفسيحة المسيّجة بأجمل الإطلالات البانورامية على الطبيعة.

مطاعم الفنادق الراقية تستهوي سياح الخليج

مع كل الاهتمام بولوج عالم التشويق النظري الذي تتمتع به شوارع طوكيو، ومنها كل ما يتفرع باتجاه بقية المناطق اليابانية التي لا تقل توهجاً، تحتل مذاقات الأطعمة حيزاً مغايراً، ومما لا شك فيه أن تذوقها على أرضها وعند الأكشاك المنتشرة في الشوارع، له نكهات خاصة وأسرار الطعم بحلوه ومالحه، ويسجل المطبخ المحلي تقدماً ملحوظاً في دخوله إلى العالمية من باب أضخم المهرجانات السياحية وبيوت الضيافة الدولية التي تخصص ضمن منشآتها في مختلف البلدان، مطاعم يابانية تنافس على المذاق والديكور وأسلوب التقديم وخدمة الرواد.

ولم تصل البلاد إلى هذا الصيت المرموق في فنون الطهي إلا بعد استقدامها لكبار الطهاة ممن يحتلون المراتب الأولى عالمياً، وذلك لطرح خبراتهم أمام الذواقة من السكان والضيوف، كما تحتوي طوكيو على عدد هائل من مطاعم الفنادق الراقية التي تستهوي السياح من منطقة الخليج وتقدم المأكولات البحرية، فهي تضم بين الشوارع الكثير من الأكشاك التي تبيع الوجبات التقليدية السريعة، مثل «السوشي»، بطعمه الأصلي اللذيذ، وهذه الخيارات تتوافر بكثرة داخل المراكز التجارية التي تخصص مساحات شاسعة لردهات المأكولات ومعظمها محلية المكونات وأسلوب الطهي والتقديم.

أصناف

من أشهر الأصناف اليابانية شيوعاً، «السوكي ياكي»، وهو عبارة عن شرائح رقيقة من لحم البقر المطهي مع أنواع مختلفة من الخضار والنودلز، وكذلك «التيمبورا» و«السوشي» و«الساشيمي».

تجارب متفردة

اليابان بتنوع ثقافتها الأصيلة، ليست بلاد «السوشي» وجلسات الشاي التقليدية والصناعات العجائبية وحسب، وما تجهله الشعوب عنها أكثر بكثير، فبالإضافة إلى كل عوامل الإبهار التي تحوط بأبراجها وجسورها الاستثنائية وتطورها الرقمي، فهي تضم باقات متنوعة من التجارب السياحية المتفردة التي لا تشبه سواها.

المواصلات

تشكل سهولة المواصلات في اليابان عاملاً مشجعاً للزوار المقبلين عليها من دول الخليج، وتكثر فيها المواقع التي تستحق الزيارة، ولاسيما مع أفراد العائلة، إذ تحرص البلاد على تعزيز اهتمامات النشء وإحاطتهم بما ينمي مخيلتهم وقدراتهم الذهنية.

علاجات صحية

تشتهر طوكيو، كما بقية المناطق اليابانية، بالحمامات المعدنية الساخنة، وأهمها بالنسبة للزوار من المنطقة، تلك الواقعة في مدينة كوراكوئين المعروفة بمطاعمها ومرافقها المتنوعة، وتتضمن الحمامات كل لوازم الراحة والعلاجات الصحية، بحسب الطرق التقليدية، ويمكن للمهتمين زيارتها من دون حجوزات مسبقة، وحتى وإنْ لم يستعدوا مسبقاً للأمر لأن خدماتها تلامس أجواء المنتجعات التي تهتم بالتفاصيل.