ورشة عمل في جدة للتعريف بـ «الكونغرس العالمي للإعلام»

جدة (وام)

نظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» ورشة عمل للتعريف بـ«الكونغرس العالمي للإعلام» في نسخته الثانية، وذلك بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك».

وهدفت الورشة إلى التعريف بالنسخة الثانية للكونغرس الذي سيقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

وأكد محمد اليامي، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، أنَّ الكونغرس العالمي للإعلام مثَّل في نسخته الأولى فرصة نادرة أتاحت لكثير من وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي التعرف عن كثب على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاعات الإعلام، والاتجاهات الرئيسة لصناعة المحتوى.

وأوضح اليامي أنَّ المشهد الإعلامي يتغير باستمرار، ويخضع لمؤثرات عديدة ليس أقلها التطورات المتلاحقة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والحاجة الملحة لصياغة مضامين صحفية تراعي الابتكار وتستجيب للقضايا الناشئة في مجالات الإعلام البيئي والمناخي والتنمية المستدامة. وأشار اليامي إلى أنَّه أمام هذه التطورات المتسارعة في الفضاء الإعلامي يأتي الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الثانية ليطرح حلولاً ويقدم أفضل التجارب العالمية الناجحة، لافتاً إلى أن هذا يحتم على الوكالات الأعضاء تحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الحدث.

من جانبه، قال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، إنَّ محاور النسخة الثانية من الكونغرس تتضمن موضوعات عدة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع والابتكار، بالإضافة إلى عدد من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والإعلام الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز في هذه النسخة بشكل رئيس على موضوعات الاستدامة، والابتكار، والإعلام الرياضي، والشباب، والتواصل الاجتماعي، والتعليم، ومستقبل الإعلام، وأحدث التقنيات في كل مجال من هذه الموضوعات المهمة في قطاع صناعة الإعلام، فضلاً عن توفير منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة بالدخول إلى أسواق صناعة الإعلام في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن هدف هذا الكونغرس هو تعزيز التعاون العالمي بين المؤسسات الإعلامية ووكالات الأنباء والإعلاميين، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الحوار والتفاهم المشترك، داعياً وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة والتواجد في هذا الحدث المهم، والإسهام في تعزيز دور الإعلام كقوة إيجابية في العالم.

وأوضح أنَّ الكونغرس العالمي للإعلام سيكون منصة لمناقشة القضايا التي تهم مستقبل الإعلام، سواءً على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو المعرفي، ولتبادل الخبرات والأفكار حول كيفية تعزيز قدرة الإعلام على تقديم تغطية شاملة ودقيقة ومواكبة التطورات التكنولوجية، لافتاً إلى أنه ستكون هناك فرصة للتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام وكيفية تطبيقها بشكل فعال ومبتكر.

وقدَّم علي السعد، نائب المدير العام بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات «وام»، عرضاً تعريفياً عن النسخة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، مشيراً إلى أنَّ هذه النسخة تأتي لتسريع عملية التغيير في قطاع الإعلام حول العالم، من خلال توفير فكر عالمي ورؤى مستقبلية وتعاون من أجل مساعدة الشركات على التوافق والتكيف والازدهار.

وأوضح أنَّ النسخة الثانية للكونغرس ستعقد على مدى 3 أيام، يركز اليوم الأول على الاستدامة وإعلام البيئة، واليوم الثاني على التعليم في مجال الإعلام والابتكار، فيما سيركز اليوم الثالث على الإعلام الرياضي.

كما سيعقد خلال الكونغرس عدد كبير من الفعاليات المصاحبة بما في ذلك منصات للابتكار، وأكثر من 35 ورشة عمل، ومختبرات مستقبل صناعة الإعلام التي تجمع بين المديرين التنفيذيين وصانعي السياسات ورجال وسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم لمشاركة الأفكار ومناقشتها وتطويرها، إضافة إلى منصات للعروض الحية، وجلسات الإعلام الحوارية، ومنصات للتعليم تتيح للمشاركين التعرف على أحدث تقنيات الإعلام واتجاهاته.