برامج «صندوق الوطن» الصيفية تنطلق في أبوظبي اليوم

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم «الاثنين» فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن، التي تستمر على مدى شهر كامل بكل من أبوظبي والرويس، برعاية من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وبالتعاون مع مدارس الدار والشراكة مع مدارس أدنوك وكليات التقنية العليا، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومؤسسات التعليم المدرسي.

وينتظم في البرامج الصيفية نحو 2000 طالب وطالبة من المدارس والجامعات الإماراتية، في أكثر 120 نشاطاً ثقافياً وتراثياً وفنياً وترفيهياً، إضافة إلى دورات متقدمة لتمكين الشباب، كما يشارك في أنشطة البرامج ما يزيد على 50 فناناً وكاتباً ومفكراً إماراتياً في الأنشطة، التي يديرها أكثر من 125 مدرباً ومدرساً، تم اجتيازهم ورشاً تدريبية عدة على مدى الأسبوع الماضي.

كما يشارك الطلاب في نحو 24 رحلة ثقافية ترفيهية وتاريخية لمواقع داخل الإمارات، إضافة إلى أنه سيتم اختيار نحو 30 مبادرة شبابية.

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن الصندوق برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حريص على أن تعكس أنشطة وفعاليات البرامج الصيفية كافة منذ يومها الأول وحتى آخر أنشطتها، ما تركز عليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات من تمكين الإنسان، وكذلك الاعتزاز بمسيرة الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل.

وأشار القرقاوي إلى أنه في هذا الصدد تركز البرامج على محاور رئيسية ثلاثة، هي تعزيز الهوية الوطنية، والتعريف برموز الوطن وقيادته الرشيدة والآباء المؤسسين، باعتبارهم النموذج والقدوة للأجيال الجديدة من خلال برنامج قدوتي، إضافة إلى تدريب طلاب المدارس والجامعات على الابتكار والإبداع من خلال برنامج فكرتي، أما المحور الأخير فيركز على تمكين شباب الجامعات من المستقبل من خلال برنامج مستقبلي.