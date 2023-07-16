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الإمارات

شما بنت محمد:  طلاب الإمارات بالخارج سفراء للوطن

شما بنت محمد خلال لقاء الطلبة المبتعثين في المملكة المتحدة (وام)
17 يوليو 2023 01:58

لندن (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، دور الطلاب الإماراتيين المبتعثين في الخارج لكونهم سفراء للوطن يعبرون عن مجتمعهم، فضلاً عن تحقيقهم الإضافة المعرفية والعلمية لدولة الإمارات التي تنمو وتتطور يوماً بعد يوم.
وقالت الشيخة شما بنت محمد، خلال لقائها الطلاب الإماراتيين المبتعثين في المملكة المتحدة: «إن الابتعاث يؤثر بشكل إيجابي على الهوية الوطنية، من خلال تعزيز الانتماء للوطن، والتعلق بالقيم والتقاليد التي تعبر عن ذلك عبر اختلاط الثقافات وخوض تجارب جديدة في الدول الأخرى، وأن ذلك يُمكِّن الطلاب الإماراتيين من فهم تنوع العالم وقبول الاختلافات الثقافية، مما يعزز روح التسامح والتعايش في المجتمع الإماراتي».
واستعرض الطلاب تجاربهم مع الحياة خلال سنوات الابتعاث، وكيفية تعاملهم مع تحديات الفروق الثقافية، وتغلبهم عليها من أجل الحفاظ على هويتهم وثقافتهم، مع احترام ثقافة المجتمع الإنجليزي الذي يقضون فيه سنوات ابتعاثهم، وعبروا عن تقديرهم وامتنانهم لدعوة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد.

شما بنت محمد
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