«الموارد البشرية» تكرم الفائزين بشارات «جاهز»

دبي (وام)

كرمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الوزارات والجهات الاتحادية الفائزة بشارات «جاهز» في دورتها الثالثة.

وفازت هيئة الأوراق المالية والسلع بشارة البرمجة، فيما حصل المركز الوطني للمناصحة على شارتي «البلوك تشين» والحوسبة السحابية، في حين حصل المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية على شارة «الميتافيرس»، وذلك بعد تحقيق موظفي الجهات الثلاث أعلى نسبة في إنجاز مهارات الجاهزية للمستقبل في منصة جاهز على مستوى الجهات الاتحادية.

وتسلمت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، شارة البرمجة من ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، كما تسلم عبدالله بن عقيدة المهيري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناصحة، شارتي «البلوك تشين» والحوسبة السحابية، وسلمت ليلى السويدي، حامد خميس الكعبي، مدير عام المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، شارة «الميتافيرس».

وأكدت ليلى عبيد السويدي، أن «الهيئة» تولي منصة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية اهتماماً كبيراً، وتحرص على تطويرها ورفدها بشكل مستمر بالمحتوى التعليمي المعرفي المتخصص في شتى المجالات، مشيرةً إلى أن المنصة التي أطلقتها الهيئة أواخر عام 2022 باتت خلال فترة قصيرة المرجع الأهم للوزارات والجهات الاتحادية لتطوير كوادرها البشرية، وتعزيز قدراتهم المهنية، وتمكينهم من مهارات المستقبل.

وذكرت أن الهيئة تمنح شارة «جاهز» بشكل دوري للجهات الأكثر إنجازاً وإتماماً للبرامج التعليمية والشارات المطروحة عبر منصة «جاهز»، تقديراً لمساهمتها في تطوير مهارات المستقبل لموظفيها، مؤكدةً أن الغاية من سباق الجاهزية للمستقبل هو تتويج جهود الجهات الحكومية وكوادرها الأكثر تفاعلاً مع منصة «جاهز» الرقمية، من خلال الاستفادة من المهارات المتنوعة المطروحة عبر المنصة.

ودعت السويدي موظفي الحكومة الاتحادية لاستثمار المنصة التي تزودهم بمهارات استثنائية، تراعي احتياجاتهم، وتواكب متطلبات المرحلة، حيث يتم تحديثها بشكل دوري، بالتعاون مع 15 شريكاً استراتيجياً، من نخبة الجهات الحكومية في دولة الإمارات، والشركات العالمية الرائدة في القطاع الخاص الذين يقدمون بدورهم محتوى متميزاً، يمكن الموظفين من اكتساب أهم المهارات المستقبلية.

من جانبها، قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «تفخر (الهيئة) بحصولها على جائزة (جاهز)، التي تعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الهيئة لمواصلة مسيرة التطوير والتنمية الشاملة، وتعكس حرصها الكبير على تمكين كوادرها الوطنية، وإيمانها الراسخ بأهمية تطوير مهارات المستقبل وتعزيز المعرفة في بيئة العمل، بما يتناغم مع أهداف الهيئة ويكفل تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة والرامية إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر جاهزية للمستقبل».

تمكين رأس المال البشري

أشاد عبدالله بن عقيدة المهيري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناصحة، بالجهود المتميزة التي تبذلها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على صعيد تنمية وتمكين رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه منصة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية في تطوير قدرات ومهارات وخبرات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، بما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم وإنتاجية المؤسسات التي يعملون لديها.

بدوره، قال حامد خميس الكعبي، المدير العام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية: «حصولنا على هذه الجائزة، يعد إنجازاً مميزاً يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققها المركز، وتؤكد التزامنا بتعزيز جاهزيتنا للمستقبل ومواكبة تطوراته، وذلك بما ينسجم مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة». يذكر أن مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية تعد منصة رقمية متكاملة لمهارات المستقبل، تدعم جاهزية الحكومة للمستقبل، وترفع مشاركة كوادرها في تنفيذ رؤى القيادة ببناء نموذج حكومي مستقبلي رائد على مستوى العالم، وتعزيز الأداء والإنتاجية والكفاءة والجاهزية المستقبلية لدولة الإمارات.