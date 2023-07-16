«الأمين» و«فرجان دبي» يطلقان «المخيم الصيفي»

دبي (وام)

أعلنت خدمة الأمين ومبادرة فرجان دبي، انطلاق فعاليات «المخيم الصيفي» 2023، اليوم، وحتى 3 أغسطس القادم، وذلك في مجمع زايد التعليمي بدبي بفرعيه (المزهر، البرشاء) مستهدفاً فئتي السنوات من 6 إلى 9 ومن 10 إلى 15 من كلا الجنسين.

ويهدف «المخيم» إلى دعم أجيال المستقبل وتنمية فكرهم وتكوين شخصياتهم وصقل المواهب المبدعة، من خلال ما يقدمه من برامج متنوعة، فضلاً عن تنظيم عدد من الرحلات الخارجية الاستكشافية والعلمية.

ولفت عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين، إلى الدور المجتمعي للأمين من خلال مشاركتها الثانية في المخيم الصيفي، والذي يعتبر جزءاً من المسؤولية المجتمعية التي توليها الخدمة اهتماماً بالغاً، مشيراً إلى أن المبادرة «تولي اهتماماً بالغاً بإعداد الأجيال القادمة، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل الإنسان».

وأضاف الفلاسي أن «المخيم الصيفي» يُعد فرصة مهمة لتدريب الشباب على مهارات الحياة، والاستفادة من أوقات الفراغ في العطلة الصيفية، عبر إشراكهم في الأنشطة والبرامج والفعاليات.

وسيشمل المخيم التجارب العلمية كالذكاء الاصطناعي، والأنشطة الرياضية، إضافة للأنشطة الفنية، مثل الرسم على السيراميك والرسم بالرمل، وغيرها التي تهدف إلى تطوير إمكاناتهم المعرفية، بالإضافة إلى عدد من المهارات الحياتية التي ترتبط بالبيئة الإماراتية، وتنظيم ورش الحرف اليدوية كصناعة الخزف، مع تعريف المشاركين بالسنع، تسهم في تعزيز مفهوم الهوية الوطنية الإماراتية.