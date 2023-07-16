مشاريع تطويرية لقطاع النقل بمركبات الأجرة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عددٍ من المشاريع التطويرية لقطاع النقل بمركبات الأجرة، والتي تساهم في تحقيق أعلى مستويات التشغيل العالمية من حيث الجودة والاستدامة، من خلال رفع معدلات التشغيل بمركبات الأجرة العاملة بالطاقة الكهربائية، وتطوير البنية التحتية المخصصة لتحميل وتنزيل الركاب وانتظار مركبات الأجرة في الإمارة.

وكشف المركز لـ «الاتحاد» عن أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى توفير آليات متنوعة لخدمات الدفع الإلكتروني في مركبات الأجرة العامة.

وأفاد المركز أن عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 28.3 مليون راكب، بزيادة مقدارها 12% عن معدل الرحلات الشهرية في عام 2022، وذلك من خلال 15.7 مليون رحلة.

وبلغ عدد مركبات الأجرة العاملة في الإمارة 6.390 مركبة أجرة، بما فيها 222 مركبة أجرة المطار، و21 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم ومزودة بالرافعات المناسبة لخدمة المقعدين وأصحاب الهمم، ويتم حالياً العمل على زيادة عددها خلال العام الحالي.

وأوضح المركز أنه يوجد 104 مركبات أجرة عائلية، وستتم زيادتها في حال زيادة الطلب على الخدمة.

وأكد مركز النقل المتكامل حرصه على تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية في قطاع النقل بين مختلف شرائح المجتمع والتشجيع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تخفيف الانبعاثات الكربونية، وتعزيز انسيابية الحركة على الطرقات.

وبين المركز أن عدد مركبات الأجرة الهجينة بلغ 2450 مركبة؛ أي ما يعادل 39% من إجمالي الأسطول. وجارٍ العمل على طرح عدد من المبادرات المبتكرة لتحفيز مشغلي مركبات الأجرة على تحقيق مبادئ الاستدامة البيئية في قطاع النقل بمركبات الأجرة العامة، فيما يبلغ عدد مركبات الأجرة العاملة على الغاز الطبيعي 2382 مركبة؛ أي ما يعادل 39% من إجمالي الأسطول. وتحقق المركبات الهجينة انخفاضاً في استهلاك الوقود بنسبة 50% مقارنة بالمركبات العادية من الفئة نفسها، إلى جانب الراحة التي توفرها المركبة للعميل، من دون أن تترتب تكلفة زيادة في رسوم استخدام هذا النوع من المركبات على العميل.

ويُعد الغاز الطبيعي للمركبات بديلاً نظيفاً وآمناً واقتصادياً لتشغيل مركبات الأجرة، ويسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، مما يحقق الاستدامة البيئية.

5 مركبات أجرة كهربائية

وفيما يخص تشغيل مركبات أجرة كهربائية، أوضح المركز أنه تم البدء في تشغيل 5 مركبات أجرة كهربائية بشكل كامل، وجارٍ العمل على زيادة عددها خلال العام الحالي.

وحدات بيانات متنقلة

وأشار المركز إلى أنه تم تزويد مركبات الأجرة كافة بوحدات بيانات متنقلة حديثة، حيث تتيح الوحدات للعميل التواصل مع السائق من خلال الجهاز اللوحي المزوّد بنظام الملاحة، بالإضافة إلى توجيه رسائل للسائقين عبر هذه الوحدات من مركز الحجز والتوزيع لتوجيههم إلى الأماكن الأكثر طلباً وإعطائهم أي معلومات تفيد أثناء القيادة، كما تساهم هذه الوحدات في زيادة الرقابة على وحدات عمل المركبة.