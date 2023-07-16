98% عينات مطابقة للسلامة الغذائية ببلدية عجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تحقيق نسبة 98.59% للعينات الغذائية المطابقة لقوانين السلامة الغذائية، خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك في إطار حرص الدائرة على ضمان صحة وسلامة الغذاء.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن بلدية عجمان تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، حيث وضعت خطط وبرامج تعزز من سلامة الغذاء بالإمارة، والتي تتضمن المسوحات الغذائية للأسواق والمنشآت، لضمان مطابقة الأصناف الغذائية للمواصفات واللوائح المعتمدة بالدولة. وأضاف أن برامج المسوحات الغذائية تتم وفق نظام تقييم المخاطر الغذائية للتركيز على الأصناف عالية الخطورة بالأسواق، وتشمل خطة المسوحات الغذائية مراكز بيع الأغذية بالجملة والتجزئة ومصانع الأغذية ومحطات مياه الشرب المعبأة، مما أسهم في إحكام الرقابة على المنتجات الغذائية وضمان مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية. وقال الحوسني، إن مختبر الأغذية بالدائرة قام بفحص 2141 عينة غذائية استوفت شروط المطابقة لقوانين السلامة الغذائية خلال النصف الأول للعام الحالي، لافتاً إلى أن المختبر يستخدم أحدث أجهزة الفحص المخبري في فحص الأغذية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى خطوات التعامل مع حالات ظهور نتائج عدم مطابقة لأي صنف غذائي من الفحص المخبري، حيث يتم إنشاء إخطار غذائي بنظام الإنذار المبكر للأمن البيولوجي بوزارة التغير المناخي والبيئة لدراسة الحالة في مختلف المناطق، وتنفيذ إجراءات سحب المنتج من الأسواق لضمان سلامة وصحة المستهلك، وضمان مطابقة الأصناف الغذائية للمواصفات واللوائح المعتمدة بالدولة.