توصيل الكهرباء لـ 1916 مشروعاً في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل الكهرباء لعدد 1916 مشروعاً بمدينة الشارقة بحمولة تصل إلى 325 ميجا فولت أمبير، وتمديد مغذيات شبكتي الجهد المنخفض والمتوسط بطول 304 كيلو متـرات خلال النصف الأول من العام الحالي بعد إنجاز الإجراءات والاشتراطات المطلوبة كافة لضمان سلامة وأمان التوصيلات، وذلك استمراراً لجهودها الرامية لتوفير الخدمات لكافة المناطق في إمارة الشارقة وفق أفضل المواصفات وإنجاز المشروعات بسرعة وكفاءة.

وأوضح المهندس عبد الرحيم الزرعوني نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن «الهيئة» مستمرة في توفير الإمكانات اللازمة كافة لتوصيل التيار الكهربائي للمشروعات الجديدة كافة بالقطاعات المختلفة سواء السكنية أوالصناعية أوالتجارية أوالزراعية أوالحكومية في أسرع وقت، وتقديم خدمات ذات جودة عالية وفق أحدث المعايير والتقنيات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي في مجال توصيل التيار الكهربائي للمشاريع الجديدة في مدينة الشارقة.

وأكد استمرار «الهيئة» في تطوير خدماتها لتلبية متطلبات واحتياجات سكان مدينة الشارقة، وتحقيق رضاهم، وفقاً لرؤية هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في تحويل المدينة إلى مدينة ذكية ومستدامة.