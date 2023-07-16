«مبادرات محمد بن راشد» تشارك في منتدى للأمم المتحدة

دبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ضمن وفد دولة الإمارات، في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة، المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي تأسس في العام 2012، منصة الأمم المتحدة المركزية لمتابعة ومراجعة خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي، والذي يعقد تحت شعار «تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات»، حيث جرت مناقشات مستفيضة حول أهداف التنمية المستدامة: (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، و(الطاقة النظيفة بأسعار معقولة)، و(الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، و(مدن ومجتمعات محلية مستدامة) و(عقد الشراكات).

وعقد وفد المؤسسة برئاسة الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومشاركة الدكتور وليد آل علي، مستشار في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الأمين العام للمدرسة الرقمية، سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات دولية كبرى من أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة «غالوب» العالمية، ومختبر السياسات العامة في نيويورك، حيث ناقش الوفد خلال هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون المتبادل بين دولة المؤسسة وتلك الجهات، سواءً على صعيد تعزيز أهداف التنمية المستدامة، والعمل الخيري، آليات التطوير المستمر للشراكات الاستراتيجية والخبرات بين الطرفين.

كما التقى وفد المؤسسة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك، والسيناتور الأميركي عضو مجلس الشيوخ كيفن توماس، وإيريك آدامز عمدة نيويورك.

وناقش الوفد خلال الاجتماعات سبل تعزيز الشراكات مع تلك المؤسسات والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، بما ينسجم مع رسالة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وأهدافها في العمل الإنساني والتنموي، والتزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.

دعم الفئات الأقل حظاً

استعرض وفد المؤسسة، خلال جلسة في المنتدى بعنوان «الإمارات نحو شراكة عالمية والسير قدماً باتجاه تحقيق أجندة 2030»، جانباً من إنجازات المؤسسة ومبادراتها ومشاريعها المستدامة في عشرات الدول، من أجل التصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، والارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة وتقديم خدمات علاجية ووقائية، وتعزيز الفكر الريادي وتحفيز الابتكار، خاصة لدى الشباب، من خلال توفير مظلات وحاضنات لمشاريعهم، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.

وقال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء: «تأتي مشاركة المؤسسة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك، في سياق التزام (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، والتي تنسجم في جوهرها مع تطلعات المؤسسة وغاياتها في مساعدة المجتمعات والفئات الأقل حظاً حول العالم».

شراكات عالمية فعالة

قال الدكتور وليد آل علي: «تمثل مشاركة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك، ترجمة لرؤى المؤسسة وإيمانها بضرورة دعم الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، لاسيما الهدف الرابع: (التعليم الجيد)، وذلك من خلال استعراض أبرز إنجازات المبادرات التعليمية للمؤسسة، والتعريف بأحدث مبادراتها التعليمية المتمثلة بمبادرة (منصة مدرسة) للتعليم الإلكتروني العربي، ومبادرة (المدرسة الرقمية)».

وأضاف: «من هذا المنطلق، نحرص دائماً على بناء شبكة من الشراكات العالمية الفعالة لدعم التعليم عالمياً، وتحقيق أهدافنا في تمكين ودعم المجتمعات لبناء مستقبل أفضل».

وتطرق الدكتور وليد آل علي إلى إنجازات «منصة مدرسة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2018، والتي تضمّ حوالي 7000 درس تعليمي بالفيديو، وتمرينات وتطبيقات في مختلف المواد العلمية، منوهاً بدورها في بناء كفاءات عربية شابة مؤهلة علمياً.