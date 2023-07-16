أعلى تصنيف عالمي في الابتكار الحكومي لـ«شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شرطة أبوظبي على اعتماد المعهد العالمي للابتكار (GInI) في مجال الابتكار الحكومي، لتصبح أوَّل قيادة شرطية في العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي. ويمثِّل هذا الاعتماد الدولي أعلى تصنيف معتمَد يمنحه المعهد لمختلف برامج الابتكار في مختلف دول العالم، وحصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أيضاً على شهادة مصادقة لمختبرها المعني بالابتكار التطبيقي بتقدير متميز.

وأعرب معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، عن اعتزازه وفخره بالإنجاز الذي يُضاف إلى الإنجازات الريادية والتنافسية التي حقَّقتها شرطة أبوظبي، بفضل التوجيهات والدعم المستمرين من القيادة الرشيدة، والجهود المتواصلة والمميزة من جميع منتسبيها وحرصهم الدائم وتطلُّعاتهم الكبيرة إلى التربُّع على قمة الريادة الشرطية عالمياً.

وأشار المزروعي إلى أنَّ هذا الإنجاز الدولي المتفرِّد غير المسبوق لشرطة أبوظبي هو ثمرةٌ للجهود التطويرية المستدامة، وتبنّي قيمٍ مؤسَّسيَّةٍ تُعزِّز الريادة والابتكار، مع السعي المتواصل لاستثمار الموارد بالطريقة المثلى، ومواكبة التطوُّرات المتلاحقة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ما ينعكس إيجابياً على دعم مسيرة الأمن والأمان، والارتقاء بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وأكَّد المزروعي حِرْصَ شرطة أبوظبي على مواصلة الجهود الحثيثة لاستثمار الفرص الابتكارية المتاحة، والاستفادة منها لتطوير المنظومة الشرطية في إمارة أبوظبي وتعزيزها، بجميع الموارد والبنية التحتية والمعرفية اللازمة لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية وتنافسيتها العالمية، تحقيقاً لتطلُّعات ورؤى القيادة الرشيدة.

وأكَّد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أنَّ الابتكار أصبح مترسّخاً في فكر جميع المنتسبين وعنصراً أصيلاً من مسؤولياتهم وواجباتهم، نتيجة الحرص الدائم على الارتقاء بالموارد البشرية وتنميتها وتعزيز قدراتها، وتبنّيها للمواهب وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل. وأشار الشريفي إلى أنَّ الحصول على هذا الاعتماد الدولي هو حصيلة أيضاً للمشاريع التطويرية المستمرة للعمليات والخدمات الاستباقية التي تعزِّز جودة حياة المجتمع بالاعتماد على أنظمة شرطية تقنية متقدِّمة تُسخِّر قواعد البيانات وتستثمر في المعرفة، وشراكاتها المتكاملة والفعّالة مع مختلف المنظَّمات والمؤسَّسات المحلية والإقليمية والعالمية.

حافز لجميع المنتسبين

قال العميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسَّسي في شرطة أبوظبي: «إنَّ شرطة أبوظبي تضع الاستثمار في البحث العلمي والتطوير المستمر، على قمة أولوياتها وتتبنّى نهجاً راسخاً في تعزيز مهارات منتسبيها وقدراتهم وفقاً لأحدث البرامج والتوجُّهات العالمية، فضلاً عن جهودها المستمرة لتوفير البنية التحتية المحفِّزة لهم، ما يلبّي توجُّهاتها المستقبلية». ونوَّه بأنَّ الحصول على هذا الاعتماد العالمي يُعدُّ حافزاً لجميع المنتسبين في شرطة أبوظبي لمواصلة السعي الدائم للتميُّز والريادة، ويعدُّ إنجازاً غير مسبوق يُضاف إلى الإنجازات والمؤشرات العالمية التي حصدتها شرطة أبوظبي. وأكَّد المنصوري أيضاً أنَّ نهج شرطة أبوظبي يقوم على تبنّي وتنفيذ الأفكار والمشاريع الابتكارية والأساليب العلمية المتقدِّمة، والاستفادة القصوى من الطفرات التقنية والذكية التي تعزِّز الريادة والمكانة العالمية البارزة لشرطة أبوظبي، فضلاً عن مشاريعها الفعّالة لتبنّي ورعاية المبدعين والمبتكرين وحرصها الدائم على الانفتاح والتفاعل مع آراء فئات المعنيين وأفكارهم وتطلُّعاتهم، وتطبيقها بما يعزِّز مسيرة التحسين والتطوير، ويخدم الأولويات الاستراتيجية وتحقيق غايات وتطلُّعات المستقبل.