أبناء منتسبي شرطة دبي يلتحقون ببرنامج تعليمي في ليفربول

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بإدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية ومجلس الجامعات والكليات، النسخة الثانية من مبادرة «تعليم أبنائكم أمانة» الهادفة إلى تطوير وتأهيل أبناء موظفي شرطة دبي وتنمية قدراتهم عبر إلحاقهم ببرامج علمية وعملية متنوعة ومختلفة، حيث باشر عدد من الطلاب والطالبات من مرحلة الثانوية العامة، ممن ابتعثتهم شرطة دبي إلى معهد كابلان الدولي في ليفربول بالمملكة المتحدة، الدراسة ببرنامج تعليمي مُتقدم يمتد لأربعة أسابيع.

وقال النقيب الدكتور حامد عبدالله مراد، المُشرف العام لمجلس طلبة الكليات والجامعات في شرطة دبي، إن المبادرة تحقق العديد من الأهداف أبرزها دعم موظفي شرطة دبي، من خلال الاهتمام بتطوير مهارات وقدرات أبنائهم، وتعزيز مفاهيم السعادة والولاء المؤسسي لدى الموظفين، حيث حققت النسخة الأولى نجاحاً باهراً، الأمر الذي ساهم في استمرار تطبيق المبادرة.

وأضاف النقيب حامد مراد، أن النسخة الأولى من المبادرة قدمت دروساً تطويرية ومهارات حياتية لأبناء وبنات الموظفين، عبر برامج تم تنفيذها من خلال الاتصال المرئي، وحصلوا من خلالها على كم كبير من المعرفة العلمية في مجالات تخصصية متعددة وفي اللغات، وإن النسخة الثانية صُممت بناءً على الاحتياجات التي سوف تساهم في توجيه جيل الناشئة نحو وظائف المُستقبل، من خلال برنامج تعليمي مُتقدم في معهد كابلان الدولي في ليفربول يركز على علوم الرياضيات واللغة.

وأوضح النقيب حامد مراد، أن اختيار المواد والبرامج مبني على دراسة استطلاع رأي بين أبناء موظفي شرطة دبي، أظهرت نتائجها الاحتياجات التي يرغب الطلبة بها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، منوهاً بأن إشراك الطلبة في تحديد الاحتياجات يشكل أهمية كبيرة في تصميم واختيار البرامج المناسبة لهم، وأن اختيار المشاركين في البرنامج التعليمي جاء بعد خضوعهم لمعايير واختبارات.

رفع مستوى الوعي

أكد النقيب حامد مراد، أن المبادرة تساهم بشكل كبير في رفع مستوى وعي المشاركين فيها لاكتشاف نقاط القوة والضعف لديهم، والتعرف على دراسات وتخصصات المستقبل المختلفة، والوظائف وفرص العمل المستقبلية، كما أن المبادرة تقدم لهم أيضاً التوجيه والإرشاد والتعريف بالأنظمة التي تعمل شرطة دبي بها والمتعلقة بالتخصصات الدراسية المطلوبة.