اعتماد دولي لوحدة فحص التزييف بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

ثمّن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، حصول وحدة فحص التزييف والتزوير التابعة للمختبر الجنائي بالإدارة العامة للعمليات الشرطية، بشرطة رأس الخيمة، على الاعتماد الدولي، في فحص المستندات والوثائق الرسمية التي تشمل وثائق الهوية، ووثائق المرور مثل رخص القيادة، ورخص ملكية المركبة، ووثائق البنوك مثل الشيكات البنكية، وكافة المستندات المؤمّنة بموجب المواصفة 17020 من مركز الإمارات العالمي للاعتماد بدبي، تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وكشف الجرائم المجهولة.

وبذلك تكون وحدة فحص التزييف والتزوير بشرطة رأس الخيمة، قد حصلت على اعتماد دولي في فحص المستندات والوثائق الرسمية، إلى جانب حصولها على الاعتماد الدولي في فحص العملات المحليّة والعملات العالمية بكافة أنواعها، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات وضمان تعزيز موقع الإمارات في صدارة مؤشرات جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.

وأكد اللواء علي بن علوان، حرص واستعداد شرطة رأس الخيمة، للتصدي لأي شخص تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن من خلال العبث بالمعاملات الرسمية أو التعامل بوثائق مزورة، وذلك بتشديد إجراءات المراقبة والتحقق المستمر من فحص التزييف والتزوير للمستندات والوثائق والعملات المختلفة، لاكتشاف المزوّر منها، مشيداً بجهود رجال وخبراء شرطة رأس الخيمة، التابعين للمختبر الجنائي، المدربيّن والمؤهلين بأحدث التقنيات والأنظمة الجديدة، وفقاً لأفضل وأعلى المعايير الدولية في الفحص وكشف التزوير والتزييف.