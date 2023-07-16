طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح «الثلاثاء» على بعض المناطق الساحلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة نهاراً تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:39 والثاني عند الساعة 00:43 والجزر الأول عند الساعة 18:25 والثاني عند الساعة 08:15.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 10:28 والثاني عند الساعة 20:56 والجزر الأول عند الساعة 16:13 والثاني عند الساعة 04:02.