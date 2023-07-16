الإمارات تتضامن مع كوريا الجنوبية في ضحايا الفيضانات

أبوظبي، سيؤول (اتحاد، وكالات)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع كوريا الجنوبية في ضحايا الفيضانات، الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقي ما لا يقل عن 37 شخصاً مصرعهم في كوريا الجنوبية بعد أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، بينما يواصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه. وشهدت كوريا الجنوبية في موسم الأمطار الصيفي، هطول أمطار غزيرة في الأيام الأربعة الأخيرة أدت إلى سيول وحوادث انزلاق للتربة على مساحات واسعة، وكذلك فيضان سد كبير.

وذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية أن 37 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وفقد عشرة آخرون، معظمهم في انزلاقات للتربة أو جرفتهم السيول أو سقطوا في خزان فاضت مياهه.

ويحاول المسعفون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 متراً في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية.

واجتاحت سيول النفق بسرعة كبيرة جداً، مما منع الناس من الفرار، حسب أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء.

وأعلنت وزارة الداخلية انتشال جثث سبعة أشخاص من النفق بينما يعمل غواصون بلا توقف بحثاً عن ضحايا آخرين.

وقال والد أحد المفقودين في النفق لـ«يونهاب»: «لم يعد لدي أمل ولكن لا يمكنني مغادرة المكان»، مضيفاً «قلبي ينفطر عند التفكير في الألم الذي شعر به ابني في الماء البارد».

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي سيلاً من المياه فاض من نهر قريب واندفع باتجاه النفق ورجال إنقاذ يستخدمون قوارب للوصول إلى الضحايا بداخله.

عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يقوم حالياً برحلة في الخارج، اجتماعاً طارئاً مع مساعديه لمناقشة تحرك الحكومة في مواجهة الأحوال الجوية السيئة والفيضانات، كما أعلن مكتبه.

وقبل ذلك، أمر رئيس الوزراء هان دوك-سو بتعبئة جميع الموارد المتاحة للحد قدر الإمكان من عدد الضحايا.

ويتحدر معظم الضحايا - 17 قتيلاً وتسعة مفقودين - من مقاطعة غيونغسانغ الشمالية، وهي منطقة جبلية شهدت العدد الأكبر من حوادث انزلاق التربة التي غمرت بيوتاً بسكانها المحاصرين في داخلها.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار حتى الأربعاء، وحذرت من أن الأحوال الجوية تشكل خطراً «جسيماً».

وتشهد كوريا الجنوبية باستمرار فيضانات خلال موسم الأمطار الصيفية، لكن البلاد عادة ما تكون مستعدة بشكل جيد ويبقى عدد الضحايا منخفضاً نسبياً.

وشهدت البلاد العام الماضي أيضاً أمطاراً غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل 11 شخصاً.