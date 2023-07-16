مبارك الشامسي: أداء طلبة "أبوظبي التقني" يعكس الإنجازات النوعية للقيادة لتمكين الشباب
مبارك الشامسي خلال فعاليات اليوم العالمي لمهارات الشباب
16 يوليو 2023 14:12
نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بنجاح؛ احتفالات متنوعة وثرية؛ بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يوافق 15 يوليو من كل عام، بمشاركة كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، ومهارات الإمارات التابعة لـ"أبوظبي التقني"، وذلك لمدة 3 أيام في ياس مول بأبوظبي، حيث استقطبت الخدمات الصحية التي قدمتها طالبات"فاطمة للعلوم الصحية" اهتمام الجمهور بتخصصاتهم ومهاراتهم العالية في قياس نسبة كثافة وهشاشة العظام، والتمريض، والإسعاف والطوارئ، والأشعة، وعلم النفس، فيما قدم 34 من طلبة بكالوريوس تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات في بوليتكنك ابوظبي؛ ملحمة تنافسية في آليات كشف التسلل ومواجهة القرصنة الالكترونية، وأساليب الحماية من الإختراق، وطرق الاستجابة للحالات الطارئة، وآليات ضمان أمن الشبكات، وتحليل البرامج الضارة، فيما تميز فريق مهارات الإمارات ونخبة من طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية؛ باستعراض خبراتهم في الدهان والديكور والطباعة ثلاثية الأبعاد والإلكترونيات وطلاء السيارات واللحام الافتراضي، وذلك وسط تفاعل كبير من رواد ياس مول من أبناء المجتمع والعائلات وأولياء الأمور الذين أشادوا بالمخرجات العالية التي يقدمها "أبوظبي التقني" والمؤسسات الجامعة والثانوية التابعة له.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني - عقب جولة تفقد خلالها الفعاليات –إن تفاعل الجمهور مع الأداء الراقي لطلبة المؤسسات التابعة لـ"أبوظبي التقني" ومنها كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي وفريق مهارات الإمارات، خلال هذه الاحتفالات؛ يعد من الأمور المهمة التي تعكس النجاحات والإنجازات النوعية التي تحققها القيادة الرشيدة؛ لتمكين شباب وفتيات الإمارات من المهارات المتقدمة والمتطورة في مختلف القطاعات الصحية والتكنولوجية، والتقنية، والمهنية، بما يؤهلهم لوظائف المستقبل، وأداء كافة المهام في مختلف التخصصات المطروحة في سوق العمل بجدارة، وبما يمنحهم فرصاً جديدة للتوظيف والعمل في القطاع العام والخاص، داعياً شباب وفتيات الإمارات الى مواصلة الجهود نحو مزيد من الإبتكار والإبداع في كافة التخصصات الهندسية والتكنولوجية والمهنية.
عمق الرؤية ولفت الدكتور مبارك الشامسي الى أن احتفالات"أبوظبي التقني" المشار اليها تأتي في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014 بأن يكون يوم 15 يوليو يومًا عالميًا لمهارات الشباب، بما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لمنظومة"أبوظبي التقني" ودورها الحيوي في صناعة المستقبل و إعداد الشباب وإكسابهم المهارات المتخصصة والمتقدمة التي تمكنهم من ريادة الأعمال في القطاعات الهندسية والتكنولوجية، والمهنية، بجانب تنظيم "أبوظبي التقني" للفعاليات المحلية والدولية والإقليمية التي تمنح الشباب فرص المشاركة والتحاور مع أقرانهم في الدول الأخرى، ومسؤولي مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والمنظمات وصانعي السياسات والشركاء الاستراتيجيين، حيث تقوم الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها مثل يونسكو-يونيفوك، بطرح الكثير من المبادرات التي تتحقق من خلالها كافة الأهداف المشار اليها، وهو الأمر الذي يعكس عمق الرؤية والانسجام القائم ما بين مباردات الأمم المتحدة، وبرامج ومبادرات"أبوظبي التقني". تخصصات بوليتكنك وفوز 6 مواطنين وبدوره ثمن الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي؛ مبادرة"أبوظبي التقني" لمنح الطلبة الفرص المناسبة لإظهار مهاراتهم المتخصصة في قطاع مهم مثل الأمن السيبراني، أمام جمهور عريض من أبناء المجتمع، حيث حرص كثيرون على معرفة التخصصات الهندسية والتكنولوجية التي يطرحها بوليتكنك أبوظبي، وهي البكالوريوس في تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات، والبكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة النظم الكهروميكانيكية، وتكنولوجيا هندسة البترول، وإدارة صيانة الطائرات، و بكالوريوس العلوم في الارصاد الجوية، والدبلوم العالي في تكنولوجيا هندسة الطاقة المتقدمة، والدبلوم العالي في تكنولوجيا هندسة الطائرات، والدبلوم العالي في تكنولوجيا صيانة الطائرات.
وأوضح مدير بوليتكنك أبوظبي أن الطلبة تنافسوا أمام الجمهور؛ في المهارات المتخصصة في الأمن السيبراني المشار اليها، حيث طبقوا أحدث الأساليب والآليات التي تعلموها وتدربوا عليها بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا القطاع المهم، خلال دراستهم الأكاديمية والتدريبية المتقدمة في تخصص أمن المعلومات بالبوليتكنك، لافتا الى أن لجنة تقيم الأداء؛ انتهت الى اختيار ستة فائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث أظهرت المنافسات؛ الإمكانيات العالية لطلبة بكالوريوس تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات في البوليتكنك.
خدمات كلية فاطمة ومن جهته قال الدكتور حامد النيادي مدير الإتصال الحكومي في كلية فاطمة للعلوم الصحية إن طالبات الكلية نجحن في استقطاب الجمهور للاستفادة من خدمات صحية عديدة منها قياس كثافة العظام باستخدام جهاز (بون دينسيتوميتر) مع تقديم طرق الوقاية من هشاشة العظام، فيما قدمت طالبات قسم التمريض؛ خدمات قياس مستوى الأكسجين وفحص السكر في الدم، بالإضافة إلى توعية الجمهور بأهمية الفحوصات الصحية الدورية، أما خدمات طالبات قسم الإسعاف والطوارئ فقد تركزت على تعليم الجمهور كيفية الفحص والتعامل السليم مع حالات الاختناق للأطفال والبالغين، كما قامت طالبات علم النفس بتوعية الجمهور بأساليب قياس الصحة النفسية وتصحيح المعلومات الخاطئة حول علم النفس، وتسليط الضوء على أهمية التأمل وتأثيره الإيجابي على تحقيق التوازن النفسي.