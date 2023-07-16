حملة للوقاية من الإنهاك الحراري بالظفرة

نظمت بلدية منطقة الظفرة حملة توعية للوقاية من الإنهاك الحراري، على مستوى مدن المنطقة تحت شعار "السلامة في الحر" للتأكد من تطبيق قوانين ومعايير الصحة والسلامة المهنية في جميع المواقع الإنشائية بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية.

استهدفت الحملة كافة فئات المجتمع بما فيهم فئة العمال الذين يتعرضون لأشعة الشمس خلال عملهم في مواقعهم ، بالإضافة إلى التعرف على مخاطر التعرض للحرارة المرتفعة واحتمال الاصابة بالإنهاك الحراري.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى القائمين على إدارة المواقع الإنشائية بتوفير إجراءات السلامة والأمان للعاملين للحد من الحوادث وحمايتهم من الإصابة نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة أو الإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بمواقع الإنشاء. وتوعية العمال بتعليمات السلامة في الحر، وتم تقديم المشروبات الباردة والعصائر بالإضافة إلى تقديم القبعات لحمايتهم من أشعة الشمس.