أسرة إماراتية تسهم في مبادرات مجتمعية نوعية

خولة علي (دبي)

حرصت القيادة الرشيدة على تهيئة البيئة المحفزة والداعمة للكثير من المبادرات التي تقوم بها الأسر الإماراتية، لتجعلها محط تميز ونجاح، وبكل فخر واعتزاز نالت أسرة علي محمد راشد الكعبي، مؤخراً جائزة خليفة التربوية ضمن «فئة الأسرة الإماراتية المتميزة» في مجال خدمة المجتمع، حيث حرصت هذه الأسرة على أن تكون سباقة في المشاركة والمساهمة في المبادرات والمشاريع المجتمعية النوعية للنهوض بالمجتمع وتنميته والارتقاء به.

بناء مجتمع قوي

وعن أثر حصولهم على جائزة خليفة التربوية، يشير الكعبي رب الأسرة، قائلاً إنه لشرف وفخر لنا حمل هذه الجائزة المحفزة والداعمة لكل أسرة ناجحة، لافتاً إلى أن تميز أفراد الأسر هي خطوة نحو بناء مجتمع قوي متماسك ومترابط وأكثر نجاحاً، في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة المستقبلية، والسير عليها بخطوات واضحة وواثقة وأكثر دقة. وأضاف أن تميز الأسرة لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة سنوات من العمل والجهد المتواصل والبحث المستمر في تطوير مهارات الأبناء، وجعلهم أكثر قدرة في معرفة دورهم ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم والمجتمع.

تحفيز وتفوق

وعن أسباب تميز هذه الأسرة، يبين الكعبي قائلاً: «لنا من البنات أربع وقد استثمرنا فيهن منذ الصغر من خلال التوجيه والإرشاد، لمعرفة ميولهن والعمل على تطويرها، وتحفيزهن على التواجد والمشاركة في الأنشطة المجتمعية والإنسانية وغيرها، هذا إلى جانب التفوق الدراسي الذي يُعد أحد الأسباب في إقبالهم على الزيادة في طلب المعرفة واكتساب مهارات وعلوم جديدة، وهذه كانت بداية الوقوف على الطريق الصحيح، وجني ثمار ما تعلمه الأبناء سواء في تكوين شخصيتهم الواثقة أو نسج علاقات اجتماعية واسعة، هذا إلى جانب مخرجات ما تعلمته وما حققته الأسرة من أفكار لمشاريع مبتكرة نالت إشادة واسعة من الخبراء والمسؤولين».

نجاحات وإنجازات

ومن الإنجازات التي حققتها الأسرة، يقول الكعبي: «تفوق بناتي الأربعة، حيث تم تصنيفهن من ضمن الطالبات الموهوبات في الدولة، بعد إجراء اختبار الموهبة لهن، وأيضاً حصول اثنتين منهن على جائزة الشارقة للعمل التطوعي، وعلى جائزة حمدان للتفوق العلمي، حيث حصلت ابنتي فاطمة على ميدالية أوائل الإمارات كأصغر مخترعة، بالإضافة إلى وسام أبوظبي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فيما نالت ابنتاي مريم وشيخة المركز الثاني على مستوى الدولة في مسابقة الروبوت، كما حصلت مريم على المركز الثاني في مسابقه الاستدامة على مستوى مدارس وجامعات الدولة، وكذلك فوزها في مسابقه للكتابة وحصولها على منحة للدراسة في جامعة هارفارد، كما نالت شيخة لقب سفيرة ليغو في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا لتميزها في بناء قطع الليغو، فضلاً عن العديد من الإنجازات في مختلف المجالات».

معايير التميز

عن معايير الأسرة المتميزة، يشير علي الكعبي إلى أهمية وجود الهدف الواضح والتخطيط المسبق، لأفراد الأسرة والعمل على تطوير وتنمية مهاراتهم، موضحاً أن التكاتف والترابط الأسري من الأمور المهمة التي تسهم في تحقيق الإنجازات، إضافة إلى توزيع الأدوار والمهام بين أفرادها، حتى تترك الأسرة بصمتها وأثرها في المشاركة المجتمعية، مع ضرورة التطوير والعطاء والتحفيز لاستمرارية النجاح والتميز.