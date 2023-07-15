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النيادي من الفضاء: نشهد 16 شروقاً وغروباً يومياً

النيادي من الفضاء: نشهد 16 شروقاً وغروباً يومياً
16 يوليو 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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نشر الرائد الإماراتي، سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، «فيديو»، أمس، عبر حسابه الشخصي على «تويتر» بعنوان: «غروب.. ثم شروق.. ثم غروب»، وغرد قائلاً: «نشهد كل يوم 16 شروقاً وغروباً على متن محطة الفضاء الدولية». موضحاً أنه التقط المقطع الذي تظهر فيه حركة المحطة فوق الأرض، من ارتفاع حوالي 400 كيلومتر فوق سطح كوكبنا. ويستعد النيادي حالياً للعودة إلى الأرض أواخر أغسطس القادم، بعد ستة أشهر قضاها على المحطة شارك خلالها في إجراء عدد من التجارب المهمة.

الإمارات
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي
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