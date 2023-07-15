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الإمارات

«الرعاية الأسرية»: منظومة متكاملة لتلبية احتياجات الشرائح المجتمعية

بشرى الملا
16 يوليو 2023 01:22

أبوظبي (وام) 

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أكدت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، أن هيئة الرعاية الأسرية تأسست بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبدعم من حكومة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتحقيقاً لأهدافها بالارتقاء بجودة حياة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع في أبوظبي، وتمكين أفرادها.
جاء ذلك بمناسبة اعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة.
وقالت في تصريحات لها بهذه المناسبة، إن «الهيئة» تقدم خدمات رعاية اجتماعية شاملة من خلال منظومة متكاملة تتبع نهجاً استباقياً في تلبية احتياجات الأسر، مستهدفة كافة الشرائح المجتمعية من جميع المراحل العمرية من الأطفال والشباب والنساء وكبار السن وأصحاب الهمم، وذوي الماضي المضطرب.
وأشارت إلى أن «الهيئة» توفر لهذه الشرائح الدعم المتواصل من خلال خدمات مصممة لتتناسب مع الحالات التي تعالجها بعد إجراء دراسة حالة مفصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لنتائج الدراسة، منوهة بأن «الهيئة» تحرص على معالجة التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة وأفرادها، وإطلاق برامج تدريبية ومبادرات وخدمات استشارية تهدف إلى توجيههم، وتمكين قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وتزويدهم بالموارد اللازمة التي تعزز من جودة حياتهم، تحقيقاً لتطلعات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وأهداف استراتيجيتها.
وأضافت الدكتورة بشرى الملا: «تعمل (الهيئة) على تطوير نموذج رعاية الأسرة الحالي وبناء نموذج حوكمة متكامل لإدارة الحالات، وتحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين، وتوسعة نطاقها لتغطي جميع جوانب استراتيجية جودة الحياة الأسرة في أبوظبي بالتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة في القطاع العام والخاص والاجتماعي».

الإمارات
الرعاية الأسرية
أبوظبي
جودة حياة
بشرى الملا
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