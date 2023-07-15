مجلس الشارقة للشباب يناقش مبادرات المستقبل

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة للشباب، بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، جلسة تحت عنوان «تشكيل المستقبل مع مجلس الشارقة للشباب»، بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب.

يأتي ذلك حرصاً على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بدعم شباب الوطن وضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس الشارقة للشباب التي تهدف إلى التعرف على أفكار وتطلعات شباب الشارقة للعمل بها مستقبلاً.

وسلطت الجلسة الضوء على المبادرات والفعاليات التي يحتاجها الشباب في إمارة الشارقة، ومناقشة الأفكار المتعلقة بريادة الأعمال والوسائل التي تساهم في تطوير المهارات التي يحتاجها الشباب، وبما يسهم في مستقبل واعد لخدمة مجتمع دولة الإمارات في الحاضر والمستقبل.

وقال ماجد الحمادي، رئيس مجلس الشارقة للشباب، إن الجلسة شهدت مشاركة 20 شاباً وشابة طرحوا أفكاراً طموحة تعكس النقلة النوعية للشباب في دعم تطور المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن الهدف من المبادرة هو تحقيق الاستدامة في مهارات العمل والتفكير وبناء المجتمع ودعم أفكار الشباب لبناء مستقبل واعد لهم.