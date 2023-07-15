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سارة مسلم: تطوير نظام تعليمي عالمي المستوى في أبوظبي

محمد بن زايد وناريندرا مودي بحضور منصور بن زايد وطحنون بن زايد وسيف بن زايد خلال تبادل سارة مسلم و ورانجان بانارجي مذكرة تفاهم لإنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي -أبوظبي
16 يوليو 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت معالي سارة مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: تمثل شراكتنا مع المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي إنجازاً مهماً في إطار خططنا لإرساء منظومة تعليمية تنافسية على مستوى العالم. وتعكس التزامنا بتقديم تجارب تعليمية رائدة عالمياً تتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية. ونثق بأن هذه الشراكة ستدعم جهودنا في تعزيز البيئة الأكاديمية الحاضنة للابتكار ولجهود تطوير قطاع الأبحاث العلمية.
وأشارت إلى أهمية هذه الاتفاقية كتجسيد عملي لالتزام أبوظبي بتسريع تطوير نظام تعليمي عالمي المستوى في الإمارة، بما يخدم أهداف وأولويات التنمية الوطنية.
وأضافت: نسعى للارتقاء بمشهد التعليم العالي في التكنولوجيا والهندسة في أبوظبي، انسجاماً مع أولوياتنا الاستراتيجية بإعداد كفاءات محلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتمكين الخريجين الإماراتيين من تحقيق تأثير عالمي ملموس في المستقبل. وسيسهم افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في استقطاب نخبة الكوادر التعليمية والباحثين والطلبة، ليشكّل بذلك خطوة كبيرةً في مسيرة نمو وتطوير القطاع.

الإمارات
الهند
سارة مسلم
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