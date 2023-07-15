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المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي ينضم إلى أفضل 30 مؤسسة عالمية

المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي ينضم إلى أفضل 30 مؤسسة عالمية
16 يوليو 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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ينضم خريجو المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي إلى شبكة مرموقة من الخريجين من 23 فرعاً للمعهد في مختلف أنحاء الهند. ويحظى المعهد بمكانة رائدة دولياً، حيث تم تصنيفه مؤخراً ضمن أفضل 50 مؤسسة تعليمية للتكنولوجيا والهندسة في العالم. 
كما تم إدراجه بين أفضل 30 مؤسسة عالمية من حيث فرص التوظيف والتشغيل وفقاً لتصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات في 2022. ويلعب المعهد دوراً رئيسياً في منظومة البحث والتطوير في الهند ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية، بدءاً من الدفاع والرعاية الصحية والتنمية الريفية، وصولاً إلى النقل وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

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