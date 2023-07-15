السفير الهندي: تعزيز التعاون مع الإمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية

أبوظبي (وام)

أكد سنغاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، أن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقين تشهد تحولاً كبيراً بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى أبوظبي تاريخية، وتعد الخامسة له خلال السنوات التسع الماضية.

وأشار السفير الهندي إلى أن رؤية قيادتي البلدين هي المحرك الرئيسي للعلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين، مضيفاً أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة التي تجمعهما، فضلاً عن دعم التجارة والاستثمار بشكل عام.

وبين أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين يبلغ حالياً 85 مليار دولار أميركي، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر وجهة تصدير لبلاده، بالإضافة إلى أنه تم توجيه جزء كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات إلى الهند، مما جعل الإمارات رابع أكبر مستثمر في الهند.