الأحد 16 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

السفير الهندي: تعزيز التعاون مع الإمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية

سنغاي سودهير
16 يوليو 2023 01:22

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات والهند توقعان اتفاق الاعتراف المتبادل بـ«المشغل الاقتصادي المعتمد»
الشيخة فاطمة: الإمارات لديها طاقات وعقول شابة نيرة تستند عليها لمواصلة مسيراتها التنموية المستدامة

أكد سنغاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، أن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقين تشهد تحولاً كبيراً بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى أبوظبي تاريخية، وتعد الخامسة له خلال السنوات التسع الماضية.
وأشار السفير الهندي إلى أن رؤية قيادتي البلدين هي المحرك الرئيسي للعلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين، مضيفاً أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة التي تجمعهما، فضلاً عن دعم التجارة والاستثمار بشكل عام.
وبين أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين يبلغ حالياً 85 مليار دولار أميركي، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر وجهة تصدير لبلاده، بالإضافة إلى أنه تم توجيه جزء كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات إلى الهند، مما جعل الإمارات رابع أكبر مستثمر في الهند.

الإمارات
ناريندرا مودي
الهند
أبوظبي
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
الرياضي
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
اليوم 20:59
سياح يشربون من حنفية عمومية ويحتمون من الحرارة بمظلات في روما
عربي ودولي
تأهب وإنذارات من عاصفة حرارية تضرب أوروبا
اليوم 20:09
رجال إطفاء يقامون حرائق غابات في جزيرة لا بالما
عربي ودولي
حرائق غابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في إسبانيا
اليوم 19:56
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
بوتين يهدد باستخدام نوع جديد من السلاح في أوكرانيا
اليوم 19:48
لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات (أرشيفية)
عربي ودولي
قلق أميركي من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©