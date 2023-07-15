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مجلس الأعمال الهندي في دبي: علاقة استراتيجية راسخة بين البلدين

سوريش كومار
16 يوليو 2023 01:22

دبي (وام)

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أكد سوريش كومار رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الهندي «IBPC» في دبي، أن زيارة معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند للدولة، تعكس العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والهند. ونوه كومار بأن العام الماضي توج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس التقدم القوي في التجارة الثنائية ومتانة العلاقة الاقتصادية، لافتاً إلى أنه من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، برزت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة كأكبر مستثمر في الهند. وأكد الأهمية الكبيرة التي يوليها البلدان لمصادر الطاقة البديلة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر «COP28»، معرباً عن ثقته بنتائج الزيارة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

مجلس الأعمال الهندي
ناريندرا مودي
دبي
الإمارات
الهند
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