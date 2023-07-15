3007 مخالفات بيئية في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

حررت دوريات «راقب» التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة 3007 مخالفات بيئية خلال 7 أشهر من العام الجاري، وقد تم ضبطها في الشواطئ والمرافق العامة وغيرها من الأماكن في الإمارة. وذكر المهندس خالد العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة أن عدد المخالفات البيئية الخاصة بـ«راقب» خلال فترة العيد من تاريخ 28 يونيو حتى ثلاثين من الشهر نفسه 33 مخالفة بيئية، داعياً مرتادي الشواطئ والشوارع والمرافق العامة إلى ضرورة عدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وقال العلي إن أبرز المخالفات التي سجلت خلال تلك الفترة 1176 مخالفة إلقاء أو ترك المخلفات في الميادين العامة، و 925 مخالفة وهي إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة في غير الأماكن المخصصة لذلك، وأشار إلى أن مخالفة إشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أومتحرك من دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك، يعتبر من الأمور المخالفة للقانون وذلك لإضراره بالبيئة. وشدد المهندس العلي على أهمية المحافظة على الغطاء النباتي وعدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مشيراً إلى أن القيام بذلك ومن دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة لنظام البيئة، وعقوبتها مرصوده ضمن أنظمة المخالفات البيئة التي قد تصل إلى غرامة مالية وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية حول المخالفات البيئية المتعلقة بالطبيعة. وبين أن الدائرة ممثلة بمؤسساتها الأربع «الزراعة التجميلية»، و«الصرف الصحي»، و«إدارة المخلفات»، إضافة إلى «الأشغال»، تعمل بكل طاقاتها والبرامج المستقلة لضمان تقديم الخدمات للعملاء بجودة وتميز، من أجل تحقيق الدور الفعال والمميز لدعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وقال العلي: خدمة «راقب» تستهدف رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع بحماية المناطق الطبيعية والسياحية، التي توفر المتنفس للعديد من الجنسيات المقيمة والسياحية، إذ يقوم مفتشو الخدمة بضبط مخالفات التخلص العشوائي للمخلفات والنفايات في غير المناطق المخصصة لها، بالإضافة لمراقبة مشاريع البناء وضبط صهاريج الصرف الصحي، التي تلقي بحمولتها في مناطق غير مصرح بها.