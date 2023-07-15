«خيرية الشارقة» تطلق حملتها الصيفية «برداً وسلاماً»

الشارقة (وام)

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملة «برداً وسلاماً» الصيفية التي تُعنى بتوفير أجهزة التبريد والأجهزة الكهربائية للأسر المتعففة، وتوزيع المشروبات الباردة على العمال المنتسبين إلى مختلف المؤسسات.

وتعكس هذه اللفتة حرص الجمعية على أداء مسؤوليتها المجتمعية وتقديرها للجهود التي تبذلها العمالة المساندة في سبيل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والتأكيد على العديد من المبادئ والقيم النبيلة، وتعكس التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع في الدولة.

وقال أسعد الزرعوني، مدير إدارة المساعدات بالإنابة، إن «برداً وسلاماً» هي حملة موسمية صيفية تحرص من خلالها الجمعية على نشر الوعي بمخاطر الإنهاك الحراري الناتج عن التعرض المباشر ولفترات طويلة تحت أشعة الشمس.

وأوضح الزرعوني أنه خلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2022 تمكنت الجمعية من تقديم الدعم المعنوي لما يقارب 64 ألف عامل من خلال توزيع الوجبات وأغطية الرأس والمشروبات، بالإضافة إلى توزيع قرابة 12 ألف جهاز منزلي من الأجهزة الكهربائية شملت الكثير من الأسر المتعففة.