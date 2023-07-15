الأحد 16 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

1339 طالباً وطالبة يتدربون في «حماية الدولي»

مركز شرطة الراشدية يدعم مبادرة ضابط المستقبل (من المصدر)
16 يوليو 2023 01:21

 دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
%79 مؤشر السعادة الوظيفية في «مالية شرطة دبي»
شرطة دبي: 10 ثوانٍ للرد على 2.1 مليون مكالمة

أثنى اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة «أمن المدارس»، على الدور المحوري المهم الذي يقوم به مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي من خلال تنظيمه سنوياً للنشاط الصيفي الطلابي، وإدراج دورة «ضابط المستقبل» ضمن أجندة فعالياته.
وبين أن دورة «ضابط المستقبل» تجربة فريدة من نوعها يتعرف من خلالها الطالب على دور الضابط المناوب وواجباته ومهام الدورية الأمنية في حفظ النظام والأمن العام، بالإضافة إلى التعرف على دور مراكز الشرطة وأقسامها المختلفة في التعامل مع البلاغات والقضايا.
وقال اللواء سعيد حمد آل مالك، إن مركز شرطة الراشدية، وبالتنسيق مع مركز حماية الدولي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ينظم الفعاليات الصيفية لمدرسة الراشدية للتعليم الثانوي «إناث» لعدد 129 طالبة، ومدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي «ذكور» لعدد 247 طالباً.
وأضاف: «سيتمكن الطلبة من زيارة مركز شرطة الراشدية ليتعرفوا عن كثب على الإجراءات المرورية والجنائية وخدمة إسعاد العملاء، كما ستقوم إحدى الدوريات الأمنية بالنزول الميداني ليتعرف الطلبة على مهام الدوريات الأمنية وما تحتويه من تكنولوجيا سُخرت من أجل حفظ الأمن والأمان، كما وستقوم الدوريات الأمنية باصطحاب الطلبة بجولة ميدانية في مناطق الاختصاص ليتعرفوا خلالها على المهام الأمنية وكيفية الانتقال إلى مواقع الحوادث وآلية تخطيطها».
يذكر أن البرنامج الطلابي الصيفي بشرطة دبي يواصل نشاطه المتنوع للأسبوع الثاني والذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، بالإضافة للعديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة تحت شعار (صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة)، والذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري.
وأظهرت إحصائيات مركز حماية الدولي أن عدد الطلبة المشاركين في برنامج النشاط الصيفي بلغ 1339 طالباً وطالبة يمثلون 19 جنسية، وذلك من خلال الحضور والمشاركة بمواقع الفعاليات الثمانية (6 بدبي، 2 بمنطقة حتا)، ويتضمن البرنامج تدريبات عسكرية ورياضية، ومحاضرات نوعية ومعرفية وزيارات للعديد من المواقع التعليمية ذات الصلة.

المدارس
مكافحة المخدرات
شرطة دبي
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
الرياضي
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
اليوم 20:59
سياح يشربون من حنفية عمومية ويحتمون من الحرارة بمظلات في روما
عربي ودولي
تأهب وإنذارات من عاصفة حرارية تضرب أوروبا
اليوم 20:09
رجال إطفاء يقامون حرائق غابات في جزيرة لا بالما
عربي ودولي
حرائق غابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في إسبانيا
اليوم 19:56
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
بوتين يهدد باستخدام نوع جديد من السلاح في أوكرانيا
اليوم 19:48
لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات (أرشيفية)
عربي ودولي
قلق أميركي من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©