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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
15 يوليو 2023 18:33

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار. تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية. تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والمد الثاني عند الساعة 00:05، والجزر الأول عند الساعة 17:40 والجزر الثاني عند الساعة 07:40.
بحر عُمان: خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والمد الثاني عند الساعة 20:17، والجزر الأول عند الساعة 15:36 والجزر الثاني عند الساعة 03:26.

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المصدر: وام
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