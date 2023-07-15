«تعليم»: الزي المدرسي متوفر في منافذ البيع.. تعرف عليها

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن بدء توفر الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024، اعتباراً من اليوم السبت، عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة الـ «لولو هايبرماركت» الموزعة في مختلف مناطق الدولة، أو عبر الموقع الإلكتروني التابع للمجموعة.

ووفرت المؤسسة «باركود» يمكن للطالب أو ولي أمره، مسح الرمز وشراء الزي المدرسي إلكترونياً.

ووضعت المؤسسة ضوابط عدة للزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام المدرسي، أبرزها أنه يتوجب على جميع الطلبة ارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل حلقة، ولا بد من الحرص على ارتداء الزي المدرسي بمظهره الأنيق والمرتب والنظيف.

كما يجب على طالبات الحلقة الثالثة تغطية الرأس بارتداء «شيلة سوداء» مع الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد، ويجب على الطلاب ارتداء ملابس بيضاء أسفل الكندورة الإماراتية، مع التزامهم بارتداء «العصامة» مع حذاء رسمي أو رياضي.

تعرفوا على فروع منافذ بيع الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024 pic.twitter.com/oFLD0PYC8x — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) July 15, 2023

يتكون الزي الرسمي لرياض الأطفال (بنين) من قميص أبيض مع شعار المؤسسة، وبنطال قصير كحلي وبنطال طويل كحلي سادة، والزي الرياضي قميص رياضي أبيض بأكمام قصيرة مع الشعار، وبنطال رياضي قصير أو آخر طويل، وتتراوح أسعار القطع بين 23 درهماً و43 درهماً.

أما زي رياض الأطفال (للبنات)، فيتكون من قميص أبيض مع الشعار وبنطال طويل، والرياضي قميص كحلي بأكمام قصيرة مع الشعار، وبنطال طويل.

تتنوع قطع الزي المدرسي الرسمي والرياضي لطلبة الصفوف من الأول إلى الثامن، سواء الرسمي أو الرياضي، وبين الطلاب والطالبات، فيما تتراوح أسعار الزي لطلبة هذه الصفوف (الحلقة الثانية)، بين 32 درهماً و59 درهماً.

بالنسبة للزي المعتمد لطلبة الحلقة الثالثة، فإنه يشمل كندورة بيضاء وعصامة بيضاء، وقميصاً أبيض بأكمام قصيرة وبنطالاً رياضياً طويلاً، للطلاب، أما زي الطالبات فيشمل قميصاً رسمياً أبيض بأكمام طويلة مع الشعار، ومريول طويلاً وتنورة طويلة أو بنطلوناً طويلاً واسعاً، والزي الرياضي مكون من قميص كحلي بأكمام طويلة أو قصيرة مع الشعار، وبنطلون طويل.

تتراوح أسعار زي الحلقة الثالثة بين 35 درهماً و66 درهماً، ونوهت المؤسسة بأن أسعار الزي لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

تتوزع منافذ البيع على إمارات الدولة، بواقع 19 منفذاً في أبوظبي والعين، و6 في دبي، و8 في الشارقة، ومنفذين في كل من عجمان وأم القيوين، وثلاثة منافذ في رأس الخيمة، وأربعة في الفجيرة، ومنفذ واحد في كل من مناطق السلع والوقن وجزيرة دلما، وثلاثة في منطقة القوع.