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وزير خارجية الهند: زيارة مودي ستضيف زخماً للعلاقات مع الإمارات

وزير خارجية الهند: زيارة مودي ستضيف زخماً للعلاقات مع الإمارات
15 يوليو 2023 17:06

أكد معالي فيناي كواترا وزير الخارجية الهندي، أن زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، تتيح الفرصة لمراجعة الشراكة المهمة بين البلدين، وضخ المزيد من الزخم في جميع أنحاء العالم من خلال العديد من المجالات التي يتعاون فيها البلدان.
وقال كواترا، في تصريحات صحفية بمناسبة الزيارة، «رأينا جميعاً في السنوات القليلة الماضية تحولاً مهماً في العلاقات الهندية الإماراتية»، وكان المحرك الرئيسي لذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعو خاص خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي خلال سبتمبر المقبل في ظل الرئاسة الهندية. وقال إن «الهند والإمارات تتعاونان بشكل وثيق للغاية بشأن (COP28) الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر 2023».
وأضاف وزير الخارجية الهندي: «لقد شهدنا قفزة كبيرة، وتحسناً نوعياً في جوهر مشاركتنا، عبر العديد من المجالات، منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) العام الماضي، واستمرت الشراكة في النمو لينعكس ذلك بشكل خاص في المبادلات الاقتصادية القوية، سواء على الجانب التجاري أو الاستثماري».

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