رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء الهند

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم السبت، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لدولة رئيس وزراء الهند، مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للضيف، كما اصطفت مجموعة من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.

واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء ضيف البلاد، إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين.

وقد كان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور عبد الناصر جمال الشعالي سفير الدولة لدى الهند.

فيما يرافق رئيس وزراء الهند، وفد يضم عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، بجانب سنغاي سودهير سفير الهند لدى الدولة.