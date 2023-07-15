محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء الهند

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم السبت، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت بلقاء الصديق ناريندرا مودي في أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين الإمارات والهند وسبل تحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية والتنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما، والتعاون لدعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.