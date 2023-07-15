استقبله ولي عهد أبوظبي .. رئيس وزراء الهند يصل البلاد في زيارة رسمية

وصل إلى البلاد اليوم دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة في زيارة رسمية للدولة.

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء الهند والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي . ورحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال استراحة قصيرة في صالة كبار الزوار بمطار الرئاسة بضيف البلاد وتبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما كان في الاستقبال .. معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.