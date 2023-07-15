محمد بن زايد: أدعو شبابنا وشباب العالم إلى التسلح بمهارات المستقبل

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم السبت، في "اليوم العالمي لمهارات الشباب" إلى التسلح بمهارات المستقبل.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: في "اليوم العالمي لمهارات الشباب"..أدعو شبابنا وشباب العالم إلى التسلح بمهارات المستقبل لأنها طريقهم نحو المنافسة وإثبات الذات والمشاركة الفاعلة في نهضة أوطانهم خلال السنوات المقبلة.. وأؤكد أن إعداد الشباب للمستقبل أولوية أساسية ونهج راسخ لدولة الإمارات».

