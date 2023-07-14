الإمارات تدين إطلاق بيونج يانج صاروخاً باليستياً

نيويورك (الاتحاد)

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع حد نهائي لدائرة الخطر والتصعيد الذي تمارسه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مشيرةً إلى أنها ستواصل الحث على استعادة توافق مجلس الأمن ووحدته للإيفاء بمسؤوليته في دعم العمل لتحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت البعثة الدائمة للدولة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «إن رسالة دولة الإمارات التي وجهتها خلال اجتماع مجلس الأمن واضحة، إذ يجب وضع حد نهائي لدائرة الخطر والتصعيد الذي تمارسه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية».

وأضافت: «ستواصل دولة الإمارات الحث على استعادة توافق المجلس ووحدته، للإيفاء بمسؤوليته في دعم العمل لتحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية».

وفي السياق، أدانت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في بيان ألقاه السفيرمحمد أبو شهاب أمام مجلس الأمن الدولي، عملية الإطلاق غير القانوني للصاروخ الباليستي من قبل بيونج يانج في 12 يوليو.

ودعت إلى إنهاء هذه الدائرة من الأنشطة الخطيرة والتصعيد، قائلةً: «انتشار أسلحة الدمار الشامل وسياسة حافة الهاوية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا يهدد فقط أمن المنطقة واستقرارها، ولكن أمن العالم بأسره»، مشيرةً إلى أن الانتهاكات المستمرة من جانب بيونج يانج تقوض نظام عدم الانتشار وتقوض الأمن الجماعي.